العراق... مسؤولون يرفضون الكشف عن مكان إقامة بابا الفاتيكان خلال زيارته التاريخية

رفض مسؤولون بالعراق الكشف عن مقر إقامة بابا الفاتيكان خلال زيارته التاريخية إلى البلاد خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس/آذار المقبل.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإنه من المعتاد أن يقيم البابا خلال زياراته الخارجية في مقر سفارة الفاتيكان، إلا أن مسؤولين بالعراق رفضوا الكشف عن مقر إقامته لأسباب أمنية.

ورغم إصابة سفير الفاتيكان ماتيجا ليسكوفار بفيروس كورونا، إلا أنه أتم بالتنسيق مع العراق كل الأمور اللازمة لزيارة البابا إلى البلاد، حسب الوكالة، خصوصا المناطق التي سيقوم البابا بزيارتها.

وتلقى البابا فرانسيس لقاح كورونا من قبل.

دخل العاملون في سفارة الفاتيكان بالعراق حجرا صحيا، بعد إصابة السفير، ميتجا ليسكوفار، بفيروس كورونا المستجد.

وحسب وكالة بغداد الإخبارية، يخضع عاملون في السفارة للحجر الصحي، مع ليسكوفار.

ومن المقرر أن يصل البابا العراق يوم الجمعة المقبل، لبدء زيارة تستغرق 4 أيام تعبيرا عن تضامنه مع الطائفة المسيحية في البلد العربي.