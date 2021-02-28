انفجار بمجمع كيميائي بالصين يودي بعشرات القتلى والجرحى

أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الأحد 28 فبراير/شباط، عن انفجار هز إحدى المجمعات الصناعية الكيميائية الواقعة شمال شرقي البلاد.

وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية نقلا عن لجان الطوارئ في تلك المنطقة إلى أن "5 أشخاص لقوا مصرعهم، بسبب استنشاق غازات سامة، بعد ​انفجار​ الليلة الماضية، في مجمع للألياف الكيميائية في مدينة جيلين بشمال شرقي ​الصين​".

وأشارت السلطات المحلية أن "ثمانية أشخاص آخرين أصيبوا جراء الحادث، وتم نقلهم إلى المستشفى، وهم في حالة صحية مستقرة".

وأكدت السلطات المحلية الى أنه "لم يتم بعد، تحديد سبب الحادث، ويجري التحقيق للكشف عن كل ملابساته".