إيران تتسلم الدفعة الأولى من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لكورونا

وصلت فجر اليوم الأحد 28 فبراير/شباط، أول شحنة من جرعات لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى إيران.

طهران-سبوتنيك.وذكرت وكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء، أن أول دفعة من لقاح "سينوفارم" الصيني وتبلغ نصف مليون جرعة الى مطار الإمام الخميني الدولي فجر اليوم الأحد.

وتبلغ الشحنة 250 ألف جرعة من اللقاح الصيني ونقلت عبر شركة خطوط " ماهان" الايرانية.

كانت إيران قد بدأت في التاسع من فبراير الجاري حملة تطعيم ضد فيروس "كورونا المستجد"، وذلك بلقاح "سبوتنيك في" الروسي. وإلى جانب اللقاحات القادمة من الخارج، تعمل إيران على إنتاج لقاحات محلية لضمان التطعيم الشامل لمواطنيها.

ويناهز إجمالي الوفيات الناجمة عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الجمهورية الإسلامية، 60 ألف شخص من بين أكثر من 1.623 مليون إصابة جرى تسجيلها حتى الآن.