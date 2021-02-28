قائد سلاح الجو الإيراني: لا توجد مقاتلات تستطيع اجتياز أجوائنا دون أن نرخص لها

أكد عزيز نصير زاده، قائد سلاح الجو الإيراني، أنه لا توجد مقاتلات تستطيع اجتياز اجواء بلاده دون التنسيق وأخذ الرخصة منها.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، فقد قال زاده: " قوة سلاح الجو الايراني قد ثبتت في المنطقة، بحيث إن أية قوة جوية سواءً كانت في مجال المقاتلات أو غيرها لن تستطيع اجتياز اجوائنا دون اكتساب الرخصة أو التنسيق معنا".

ولفت قائد سلاح الجو الإيراني إلى أنه قد تم التعرف والتصدي لمحاولات التجاوز الضئيلة التي حدثت، وتم إسقاطها.

وشدد زاده على أن سلاح الجو بالجيش الإيراني يتمتع بـ "إشراف كامل" على الصعيد العملي في أجواء المنطقة.

تصريحات زاده جاءت خلال كلمة له أمام حشد من النخبة في أحد مراكز التدريب التابع للسلاح أمس السبت، مؤكدا أن "تعزيز قوة سلاح الجو الإيراني يترك تأثيرات إيجابية على صعيد ممارسة الضغوط السياسية حيال الأعداء على الصعيد الدولي".

وأشار إلى ما أسماه "تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال المعدات والمنظومات ذات الصلة"، مؤكدا أن هذا المبدأ يعد من المبادئ الرئيسية.

وناعيا على بلدان أخرى في منطقته قال زاده: "بلدان المنطقة ترتكب أخطاءً استراتيجية كبرى، بسبب عدم الاعتماد على طاقاتها الذاتية".

وتابع "يعقدون الأمل على الطيارين والمعدات التي يوفرها الأجانب، مؤكدا أنهم بذلك لن يستطيعوا تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل سيفقدون دوافعهم في القتال والدفاع عن هذه البلدان على الأمد البعيد"، حسب تعبيره.

ولفت قائد سلاح الجو الإيراني إلى تأسيس جامعة الشهيد ستاري في سلاح الجو، موضحاً: "عقب 8 أعوام خلال مرحلة الدفاع المقدس - قاصدا الحرب بين إيران والعراق -، بات سلاح الجو في أفضل وضع ويحظى اليوم بالاشراف الكامل على جميع النشاطات الأجنبية في مختلف المناطق الحدودية وخارجها".