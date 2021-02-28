أزمة بسبب التصريحات... تركيا تستدعي السفير الإيراني لدى أنقرة

استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الإيراني لدى أنقرة، اليوم الأحد 28 فبراير/شباط، وذلك على خلفية أزمة سببتها تصريحات سفير طهران لدى العراق حول "انتهاكات" تركية لسيادة العراق، على خلفية العمليات العسكرية التي تجريها القوات التركية شمالي العراق ضد قوات حزب العمال الكردستاني.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت وكالة الأناضول التركية إن السفير الإيراني لدى أنقرة تم استدعاؤه بواسطة وزارة الخارجية بعد تصريحات حول "انتهاكات تركية لسيادة العراق"، مضيفة أن:

"ما ننتظره من إيران هو دعم تركيا في مكافحتها للإرهاب وليس الوقوف ضدها".

وكان السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي، قال في مقابلة مع شبكة "رووداو" العراقية نشرت أمس "نرفض التدخل العسكري في العراق، وينبغي على القوات التركية ألا تشكل تهديدا أو أن تنتهك الأراضي العراقية"، متسائلا "ما شأن تركيا في (قضاء) سنجار؟".

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أكد منذ أيام أن أنقرة تحترم وحدة أراضي العراق، فيما أشار إلى أن العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني جرت بالتنسيق مع بغداد.

وأشار إلى "توجيه بلاده ضربات قاصمة ضد "بي كا كا" في المناطق التي كانت المنظمة تعتبرها آمنة ولا يمكن الوصول إليها".