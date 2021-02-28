بومبيو: "رحم الله" قاسم سليماني

تناقلت وسائل إعلام غربية تصريحات صدرت عن وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، تعليقا على عملية اغتيال قائد فيلق "القدس" السابق الجنرال قاسم سليماني.

قال وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر عمل لحزب المحافظين الأمريكي، في ولاية فلوريدا: "لقد بعثت رسائل بشكل متكرر إلى الأشرار في جميع أنحاء العالم مفادها أنك إذا لمست أمريكيا، فسوف تدفع ثمنا باهظا".

وأضاف بومبيو: "أنا لست مجرد دبلوماسي، دافع عن سياسة دونالد ترامب (الرئيس الأمريكي السابق) الخارجية، وانتقد تحركات الرئيس جو بايدن المبكرة".

وذكّر بايدن الحضور بحادثة اغتيال قائد فيلق "القدس" السابق، قاسم سليماني، موجها سؤالا ساخرا: "كم منكم (الحضور) يتذكر قاسم سليماني؟ رحمه الله''، في إشارة مبطنة إلى دوره في العملية".

وبحسب "ديلي ميل" البريطانية، تسببت عملية اغتيال الجنرال الإيراني، قاسم سليمان، بتوتر شديد بين أمريكا وإيران دفع البلدين إلى شفا الحرب.

قتلت ضربة صاروخية من طائرة أمريكية مسيرة الجنرال سليماني، على الفور، عند خروجه من مطار بغداد الدولي بداية العام الماضي.

وبحسب الصحيفة، وردت إيران، بإطلاق صواريخ باليستية على قواعد أمريكية في العراق يتمركز فيها جنود أمريكيون.

ولم يتم الإبلاغ عن أي خسائر أمريكية في البداية، ولكن التقارير تحدثت لاحقًا العشرات من الجنود الأمريكيين الذين عانوا من إصابات الدماغ وحدوث ارتجاجات دماغية بسبب موجة الصدمة الهائلة الناتجة عن الضربة الإيرانية.