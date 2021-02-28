مسؤول ألماني يحدد 3 شروط لإنجاز "السيل الشمالي-2" مع روسيا

وكشف رئيس ​مؤتمر​ ​ميونيخ​ للأمن، وولفغانغ إيشينغر، في مقالته المنشورة في مجلة "دير شبيغل" الألمانية إلى أن ​ألمانيا​ والدول الأوروبية الأخرى، ستبقى بحاجة للغاز الروسي لفترة طويلة قادمة لذلك قد يتم إنجاز "السيل الشمالي-2" رغم معارضة ​الولايات المتحدة الأمريكية​.

وأضاف إيشينغر أن "مصير المشروع يتعلق بثلاثة شروط، أولها يجب على ألمانيا تقديم آلية للوقف الطارئ لعمل الخط، وإعطاء دول ​الاتحاد الأوروبي​ الأخرى الفرصة للتأثير على الموقف".

أما الشرط الثاني يمكن أن "تعرض ​برلين​ على ​بروكسل​ وواشنطن "اتفاقية الطاقة الأوروبية الأطلسية" والتي من شأنها أن تعني الانتقال إلى مصادر ​الطاقة المتجددة​، وتعزيز تكامل سوق ​الغاز​ الأوروبية". أما الشرط الثالث والأخير بحسب إيشينغر هو زيادة الدعم لأوكرانيا​.

ووفقا له، يمكن أن تنضم ​موسكو​ إلى هذا الاتفاق"، مشيرا إلى أنه "يمكن أن تربط ألمانيا، إنجاز هذا المشروع، بمطالب سياسية، من بينها ما يتعلق ب​الأزمة​ الأوكرانية، وقضية ​أليكسي نافالني​".

وشدد رئيس مؤتمر ميونيخ، على أنه مهما كان النهج الذي سيتم اختياره، يجب على برلين تنسيق أعمالها مع ​المفوضية الأوروبية​ و​الولايات المتحدة​ والشركاء في ​أوروبا الشرقية​.

وعارضت الولايات المتحدة، التي تروج لغازها الطبيعي المسال، وكذلك أوكرانيا وعدد من الدول الأوروبية مرارا وتكرارا مشروع "السيل الشمالي 2".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، فرضت واشنطن عقوبات على إنشاء خط أنابيب الغاز. من جهتها أشارت روسيا مرارا وتكرارا إلى أن المشروع تجاري ومفيد لأوروبا.