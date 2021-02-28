تركيا تكشف عن طموحها الوطني بشأن القمر

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى فارانك، اليوم الأحد، إن بلاده تخطط لإرسال مركبة فضائية غير مأهولة إلى القمر على متن صاروخ محلي الصنع في عام 2023.

أنقرة- سبوتنيك. قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، برنامج الفضاء الوطني، قائلا إن إحدى النقاط الرئيسية هي إطلاق مهمة إلى القمر في عام 2023.

وأضاف أردوغان أنه نظرا لأن الموقع الجغرافي لتركيا لم يكن مناسبا لعمليات الإطلاق الفضائية، فقد بدأت البلاد في التفاوض مع عدد من الدول، بما في ذلك روسيا، بشأن التعاون في مجال الفضاء.

وأخبر فارانك وكالة الأنباء التركية "الأناضول" أنه من المقرر تنفيذ مهمة إلى القمر على مرحلتين، في عامي 2023 و 2028، مضيفا: "في عام 2023، نحن مصممون على الوصول إلى القمر باستخدام تقنياتنا الخاصة".

وخلال المرحلة الأولى، تخطط تركيا للهبوط على القمر، وسيتم تنفيذها بالتعاون مع الشركات الدولية، ومع ذلك، لكن سيتم إرسال المركبة الفضائية إلى القمر عن طريق الإطلاق المداري القريب من الأرض لصاروخ محلي الصنع.

وفقا للوزير، يهدف برنامج الفضاء التركي إلى تمكين البلاد من الانضمام إلى "دوري الدرجة الأولى في مجال الفضاء"، مضيفا أن شركة "دلتا في" طورت محركات هجينة فريدة من نوعها كانت ضرورية لإنجاز مهمة الفضاء.

في عام 2018، أطلقت أنقرة وكالة الفضاء الوطنية الخاصة بها لإعداد وتنفيذ برنامج الفضاء التركية بها وفقا للأهداف الوطنية.