رئيس وزراء أرمينيا ينتقد قرار رئيس البلاد بشأن إقالة مسؤول

وصف رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قرار الرئيس أرمين سركسيان، الذي رفض الموافقة على إقالة رئيس الأركان العامة أونيك غاسباريان، بأنه "غير مفهوم".

وقال باشينيان في رسالة فيديو على فيسبوك، "قرار الرئيس كان غير مفهوم. وسأوضح سبب مزاعمي خلال المسيرة. حيث سيكون من الممكن التوصل إلى بعض الاستنتاجات بعد ذلك".

ومن المقرر أن يتم تنظيم مسيرة لأنصار باشينيان في الأول من مارس/آذار. كما وعد رئيس الوزراء في خطابه بالتطرق إلى أحداث 1 مارس/آذار 2008، عندما قتل عشرة أشخاص خلال اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، بالإضافة إلى "عرض حقائق" الهجوم الإرهابي على البرلمان الأرميني في 27 أكتوبر/تشرين الأول، 1999.

واندلعت أزمة سياسية مؤخرا في يريفان بعد تصريحات باشينيان عن منظومة "إسكندر" الروسية، حيث سخر نائب رئيس هيئة الأركان العامة الأرمينية، وفقًا لتقارير إعلامية، من رئيس الوزراء، ما أدى إلى إقالته.

وبعد ذلك تم اقتراح استقالة رئيس الأركان العامة. وأصدرت القوات المسلحة الأرمينية، صباح الخميس، بيانا يطالب باستقالة باشينيان نفسه.

واعتبر رئيس الوزراء ذلك محاولة انقلاب، ودعا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع. في غضون ذلك، نصبت المعارضة حواجز وأقامت خياما بالقرب من البرلمان، للإعراب عن عدم استعدادها للتفاوض مع السلطات، ومطالبة باستقالة رئيس الوزراء.