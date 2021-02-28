مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في حادث جنوبي البلاد

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده، وإصابة آخر في حادث سير جنوب البلاد.

وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على تويتر: "لقي جندي احتياط مصرعه وأصيب جندي احتياط آخر بجروح خطيرة صباح اليوم في حادث سيارة عند مفترق رعيم جنوب البلاد".

وأضاف أن الجندي المصاب تم نقله لتلقي الرعاية الطبية في المستشفى، دون أن يذكر أي تفاصيل عن ملابسات الحادث.

לוחם במילואים נהרג ולוחם מילואים נוסף נפצע באורח קשה הבוקר בתאונת דרכים בצומת רעים בדרום הארץ.



לוחם המילואים הפצוע פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.



צה"ל משתתף בצער משפחת ההרוג וימשיך ללוות את הפצוע ומשפחות הלוחמים — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 28, 2021

لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قالت إن الحادث وقع لدى اصطدام سيارة خاصة كان يستقلها الجنديان بشاحنة في منطقة غلاف غزة.