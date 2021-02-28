تهديد رئيس وزراء أوروبي وعائلته بالقتل

كشف رئيس وزراء أوروبي، اليوم الأحد، عن تلقيه إخطارا من الشرطة، الشهر الماضي، يفيد بأن شخصا ما هدده هو وأسرته بالقتل، وبعد ذلك تم وضع منزله تحت الحماية.

براغ- سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس، لمحطة "سي إن إن بريما نيوز": "أبلغتني الشرطة في 8 يناير/ كانون الثاني بوجود شخص هدد بإطلاق النار عليّ وأفراد عائلتي، وبعد ذلك تم وضع منزلنا تحت الحماية".

وعلقت الشرطة التشيكية على الأمر بأنها رفعت دعوى جنائية ضد الشخص الذي هدد رئيس الوزراء وعائلته.

وكتبت الشرطة على تويتر:

فيما يتعلق بالتهديدات الموجهة لرئيس الحكومة، يمكننا أن نؤكد أن شرطة براغ رفعت قضية جنائية ضد شخص بعينه. وقد قدم المحامون الجنائيون طلبا إلى مكتب المدعي العام للقبض على هذا الشخص.

في 12 فبراير/ شباط، أوردت وسائل إعلام الإسبانية، أن الشرطة الإسبانية قبضت على رجل يدعى، لوكاس براشاتشيك، يعتقد أنه هو الذي هدد عائلة بابيس بالقتل ما لم يوافق رئيس الوزراء التشيكي على التنحي. وبحسب ما ورد نُفذت العملية في برشلونة بالتعاون مع الإنتربول.