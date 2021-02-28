البيت الأبيض يشعر بخيبة أمل بعد رفض إيران للمحادثات المباشرة

شعر المسؤولون في البيت الأبيض، بخيبة أمل، إزاء رفض إيران الاجتماع لإجراء محادثات مباشرة بشأن الاتفاق النووي، ويخططون لمناقشة خطوات إضافية مع شركاء "مجموعة 5 + 1".

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصدر بالبيت الأبيض قوله، إن الولايات المتحدة مستعدة للمشاركة بشكل بناء مع إيران من أجل العودة المتبادلة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).

ذكرت "صحيفة وول ستريت جورنال" في وقت سابق من اليوم، نقلا عن دبلوماسيين غربيين كبار، أن إيران رفضت عرض الاتحاد الأوروبي بإجراء محادثات نووية مباشرة مع الولايات المتحدة حتى الآن، وتسعى للحصول على ضمانات بأن واشنطن سترفع العقوبات بعد الاجتماع.

تم التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015 من قبل إيران ومجموعة دول "5 + 1"، والتي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي.

نص الاتفاق على:

رفع العقوبات الدولية عن طهران مقابل تقليص برنامجها النووي، لكن الولايات المتحدة انسحبت من جانب واحد في عام 2018 وأعادت فرض العقوبات على إيران.

وردا على ذلك، أوقفت إيران، هذا الشهر، العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق، والذي يمنح، الوكالة الدولية حقوقا أوسع لجمع المعلومات والدخول إلى المواقع في الدول، ويهدف إلى سد الثغرات في المعلومات المبلغ عنها في إطار الاتفاقات الموقعة، في خطوة أزعجت الغرب كثيرا.