زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب عاصمة أرخبيل فانواتو

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5.8 درجات على مقياس ريختر، في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين، جزر فانواتو.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ضرب الزلزال على عمق 10 كيلومترات على بعد 90 كيلومتر غرب بورت فيلا عاصمة الأرخبيل.

وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع عند دائرة عرض (17.718 جنوبا) وخط طول (167.484 شرقا).

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر مادية أو في الأرواح، كما أنه لم يتم التحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" بحسب هيئة المسح الجيولوجي.

تقع فانواتو في ما يعرف بـ"حلقة النار في المحيط الهادئ"، وهي معرضة بدرجة كبيرة للكوارث الطبيعية، وفي السنوات الأخيرة، تعرضت الجزر لتهديد بفعل ارتفاع منسوب سطح البحر وتغير أنماط الطقس.

Prelim M5.8 Earthquake Vanuatu Feb-28 23:37 UTC, updates https://t.co/TURcV4H23U — USGS Tweet Earthquake Dispatch (@USGSted) March 1, 2021

في الحقيقة، يعد هذا الأرخبيل من بين أكثر دول العالم تعرضا للمخاطر الطبيعية، وفقا لتقرير صادر عن جامعة الأمم المتحدة، الذراع البحث والأكاديمي للمنظمة في عام 2014.

وفي عام 2015، اجتاح الجزر إعصار بام، ما تسبب في أضرار جسيمة وتشريد 75 ألف شخص، لكن رغم الدمار الشديد، بدأ السكان سريعا إعادة إعمار القرى، ما يعكس مرونة الدولة والمجتمع في الاستجابة للصعاب.