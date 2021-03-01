تفجير قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في بريطانيا.. فيديو

قام فريق تابع للبحرية الملكية البريطانية، بتفجير قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في مدينة إكستر، ما تسبب بأضرار هيكلية في عدد من الممتلكات.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإن الخبراء وصفوا القنبلة بأنها من نوع Hermann وكان يستخدمها النازيون.

وضرِب طوق بنطاق 100 متر في بادئ الأمر، ليمتد إلى 400 متر يوم السبت بناء على طلب من فريق إبطال المتفجرات التابع للبحرية الملكية البريطانية.

وتم إجلاء السكان من نحو 2600 عقار بالقرب من طريق غلينثورن، بما في ذلك 1400 طالب جامعي، يومي الجمعة والسبت.

من جانبه قال متحدث باسم شرطة مقاطعتيّ ديفون وكورنوال: "للأسف لحقت أضرار هيكلية ببعض الأبنية، خصوصا في نطاق 100 متر، بما في ذلك حدوث تحطم للنوافذ وتصدع في الجدران الطوبية".

Here is the moment the #exeterbomb was detonated in #Exeter this evening filmed by NPAS 44. Our video is filmed in Infra Red with the white hot mode selected showing heat as white. A massive multi-agency operation with a successful zero casualty outcome ^GMO https://t.co/PuEhR87K8T pic.twitter.com/vh00hlIkv8 — NPAS South West Region (@NPASSouthWest) February 27, 2021

وقالت الشرطة إن تأثير الانفجار كان كبيرا، وتناثرت الشظايا في نطاق 250 متراً على الأقل وأدَّت إلى حفرة بحجم حافلة من طابقين.