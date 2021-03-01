"علينا أن نبدأ من اليوم"... خامنئي يدعو الإيرانيين إلى الاستعداد

دعا المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، إلى البدء في تخصيب اليورانيوم من اليوم، عقب إعلان طهران رفضها مقترحا أوروبيا لعقد اجتماع غير رسمي مع دول 4+1 بمشاركة الولايات المتحدة.

ونشر حساب خامنئي الناطق بالعربية، على "تويتر"، مقطع فيديو قال خلاله: "في اليوم الذي ينفد فيه النفط، ستصير الطاقة النووية التي تنتج بنظافة أكثر وتكلفة أقل أمرا شائعا. لا يمكن أن يبدأ التخصيب حينذاك.. علينا أن نبدأ من اليوم، وعلينا أن نبدأ من الآن لكي نكون مستعدين ونمتلك هذه القدرة".

وتابع: "الغربيون المستكبرون يريدون أن تحتاجهم إيران في اليوم الذي تحتاج فيه إلى الطاقة النووية لكي يتمكنوا من فرض شروطهم ويتحكموا بها ويبتزوها".

في اليوم الذي ينفد فيه النفط، ستصير الطاقة النوويّة التي تُنتَج بنظافةٍ أكثر وتكلفة أقل أمراً شائعاً. لا يمكن أن يبدأ التخصيب حينذاك؛ علينا أن نبدأ من اليوم. الغربيّون المستكبرون يريدون أن تحتاجهم #إيران في اليوم الذي تحتاج فيه إلى الطاقة النووية. pic.twitter.com/EaOzIpYICn — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) February 28, 2021

الغربيّون الآن يسحبون النفط برميلاً برميلاً بأسعار منخفضة، وفوق ذلك هم مُطَالِبون!

لو كان #النفط في أيديهم، ونحن أردنا شراء النفط منهم، كانوا سيبيعونه لنا قنّينة بقنّينة، وبسعر باهظ! يريدون جعل الطاقة النوويّة في العالم هكذا. كلّا! التخصيب هو حاجتنا. — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) February 28, 2021

​وأعلنت إيران، أمس الأحد، تركيب أجهزة جديدة متطورة للطرد المركزي من جيل "آي آر 6" و"آي آر 2" في موقع فوردو النووي، في خطوة حظيت بقلق واهتمام الغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

من جهتها، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن إيران رفضت عرضا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لإجراء محادثات نووية مباشرة في الأسابيع المقبلة، وفقا لما ذكره دبلوماسيان غربيان كبيران، ما يهدد بزيادة التوترات مع واشنطن.