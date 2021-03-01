الخارجية الإيرانية تعلق على اتهام نتنياهو لطهران بتفجير سفينة إسرائيلية

علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لطهران بالوقوف وراء تفجير سفينة إسرائيلية بخليج عمان الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن الاتهامات المنسقة لا جدوى منها تجاه إيران، وفق ما أوردته وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.

وتطرق زادة إلى تصريحات نتنياهو بشأن عدم سماح إسرائيل لإيران بامتلاك سلاح نووي، قائلا إن: "نظام الاحتلال في القدس هو أصل كثير من المشاكل وانعدام الأمن"، معتبرا أن "الهوس المرضي لرئيس الوزراء الصهيوني ليس بالأمر الجديد".

وقال زادة: "سنرد على أي عمل بعمل وعلى أي خطوة بخطوة مثلها".

وفي وقت سابق، من اليوم الاثنين، ألقى نتنياهو اللوم على إيران في الانفجار الذي استهدف سفينة إسرائيلية في خليج عمان، لكنه تجنب الإجابة على سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل سترد.

وقال نتنياهو في تصريحات مع راديو "كان": "واضح حقا أن الهجوم على السفينة هو عمل من صنع إيران، فهي العدو الأكبر لإسرائيل"، مشددا على أن قواته تضرب إيران في كل المنطقة.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لن يكون بيد الإيرانيين سلاح نووي، باتفاق أو بدون اتفاق، هذا ما قلته لصديقي الرئيس بايدن".

وكان تقرير عبري، أفاد بأن الغارات التي تعرضت لها العاصمة السورية دمشق، مساء أمس الأحد، جاءت ردا على تفجير سفينة إسرائيلية في خليج عمان، تُتهم إيران بالضلوع فيه.

جاء ذلك وفق ما أفادت به هيئة البث الرسمية (قناة "كان")، عقب إعلان سوري عن تصدي منصات الدفاع الجوي السوري لأهداف معادية في سماء جنوب العاصمة دمشق.

وقالت هيئة البث إن: "الهجوم المنسوب لإسرائيل في دمشق، هو رد على تفجير السفينة على يد إيران"، مضيفة أن "الأهداف التي تمت مهاجمتها إيرانية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق نقلت القناة عن مسؤول أمني لم تسمه: "ليس هناك مفر من رد إسرائيلي على استهداف السفينة".

وأمس الأول (السبت)، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن "تقييمه المبدئي" هو أن إيران مسؤولة عن الانفجار الذي استهدف السفينة التي أبحرت إلى دبي بعد ذلك لفحص حالتها.

ونقلت قناة "كان" عن مسؤولين إسرائيليين، أن تقديرات أجهزة الأمن تشير إلى أن الحديث يدور عن عمل انتقامي إيراني.

ولفتت إلى تصاعد الدعوات داخل منظومة الأمن الإسرائيلية التي تطالب برد عسكري إسرائيلي على إيران، لافتة إلى أن "جلسة أمنية ستعقد غدا (اليوم) الأحد، لبحث هذا الخيار".

وأرسلت إسرائيل فريق تحقيق أمني إلى الإمارات، لفحص السفينة الإسرائيلية التي تعرضت الخميس الماضي لانفجار في خليج عمان.

وأفادت صحيفة"يديعوت أحرونوت" بأن فريق تحقيق إسرائيلي سافر إلى دبي حيث ترسو السفينة "هيليوس راي" التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي "رامي أونغر".

وكانت السفينة في طريقها من ميناء الدمام شرقي السعودية إلى سنغافورة إلا أنها تعرضت قبالة السواحل العمانية لانفجار لا يعرف مصدره أدى إلى تضرر جسد السفينة دون وقوع إصابات بين طاقمها.