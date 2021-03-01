الرئيس الأرميني يدعو القوى السياسية إلى تجنب المواجهات وعدم تعريض استقرار البلاد لهزات

يريفان-أرمينيا. وقال سركسيان، في خطاب موجه إلى الشعب بمناسبة حلول الذكرى السنوية لأحداث 1 آذار/مارس عام 2008: "يجب ألا يتجاوز النضال السياسي حدود القانون، ولا يجوز أن يؤدي إلى الاضطرابات وعدم الاستقرار، ولا ينبغي أن تتطور التناقضات إلى عدم التسامح، والكراهية المتبادلة، وأكثر من ذلك إلى التفرقة والانقسام".

وأضاف الرئيس الأرميني، أن البلاد تحتاج إلى الوحدة والتضامن؛ مؤكدا "أن الوحدة والتسامح أمران حيويان لدولتنا وشعبنا".

هذا ومن المقرر تنظيم مسيرتين في يريفان اليوم الاثنين، حيث ستتجمع قوى المعارضة أمام مبنى البرلمان، بينما يتجمع أنصار رئيس الحكومة نيكول باشينيان في ساحة الجمهورية.

ولقي 10 أشخاص مصرعهم في 1 آذار/مارس عام 2008 أثناء تفريق احتجاجات نظمتها قوى المعارضة.