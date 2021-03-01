صحيفة تقارن بين الولايات المتحدة والقوى العظمى من حيث التواجد العسكري الخارجي

بلغ عدد القواعد العسكرية الأمريكية في الخارج، في نهاية الحرب العالمية الثانية، أقل من 80 قاعدة، معظمها لدى خصومها الحلفاء المهزومين ألمانيا واليابان.

اليوم، يصل عدد القواعد الأمريكية إلى 800، وفقًا لبيانات من البنتاغون والخبير ديفيد فاين، أستاذ الأنثروبولوجيا في الجامعة الأمريكية في واشنطن. وتقول وزارة الدفاع إن حوالي 220 ألف عسكري ومدني أمريكي يخدمون في أكثر من 150 دولة، حسبما ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي".

على النقيض من ذلك، فإن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتعتبر بكل المقاييس أكبر منافس للولايات المتحدة، لكنها تمتلك قاعدة عسكرية رسمية واحدة في الخارج، في جيبوتي ويقع معسكر ليمونير، أكبر قاعدة أمريكية في أفريقيا، على بعد أميال منها.

وتمتلك بريطانيا وفرنسا وروسيا مجتمعين ما يصل إلى 60 قاعدة خارجية وفقًا لفاين، أما عن القدرات البحرية، تمتلك الولايات المتحدة 11 حاملة طائرات، بينما الصين لديها اثنتين، وروسيا لديها واحدة.

من الصعب تحديد العدد الدقيق للقواعد الأمريكية بسبب السرية والبيروقراطية والتعريفات المختلطة. ويرى البعض أن عدد 800 قاعدة مبالغ فيه بسبب تعامل البنتاغون مع العديد من مواقع القواعد القريبة من بعضها البعض كمنشآت منفصلة.

وقال فيليب إم بريدلوف، وهو جنرال متقاعد من فئة الأربع نجوم في القوات الجوية الأمريكية والذي خدم أيضًا في قيادة الناتو، إن هناك بضع عشرات من القواعد الأمريكية الخارجية "الرئيسية" التي لا غنى عنها للأمن القومي للولايات المتحدة.

ويرى فيليب، أنه ليس هناك شك في أن الاستثمار الأمريكي في الدفاع وبصمتها العسكرية الدولية مستمرة في التوسع منذ عقود.