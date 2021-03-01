معارضو باشينيان يقتحمون مبنى الحكومة وسط يريفان حيث توجد عدة وزارات... فيديو

اقتحم المشاركون في حملة الاحتجاجات المطالبة باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، المبنى الحكومي وسط العاصمة يريفان، حيث توجد عدة وزارات.

وبحسب ما نقل مراسل "سبوتنيك"، فقد نظم المعارضون مسيرة في بهو الطابق الأرضي، وحثوا مسؤولي الوزارة على عدم المشاركة في التجمع الذي نظمه رئيس الوزراء يوم الاثنين.

واستمر العمل لعدة دقائق. وبعد أن رددوا شعارات تطالب باستقالة رئيس الوزراء، غادروا المبنى.

قال أحد المشاركين في المظاهرة "نحن نكمل عملنا، كان هدفنا إظهار أنه يمكننا دخول أي وزارة".

واندلعت أزمة سياسية مؤخرا في يريفان بعد تصريحات باشينيان عن منظومة "إسكندر" الروسية، حيث سخر نائب رئيس هيئة الأركان العامة الأرمينية، وفقا لتقارير إعلامية، من رئيس الوزراء، ما أدى إلى إقالته.

وبعد ذلك تم اقتراح استقالة رئيس الأركان العامة. وأصدرت القوات المسلحة الأرمينية، صباح الخميس، بيانا يطالب باستقالة باشينيان نفسه.

واعتبر رئيس الوزراء ذلك محاولة انقلاب، ودعا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع. في غضون ذلك، نصبت المعارضة حواجز وأقامت خياما بالقرب من البرلمان، للإعراب عن عدم استعدادها للتفاوض مع السلطات، ومطالبة باستقالة رئيس الوزراء.