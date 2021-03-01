رئيس مجلس المصالحة الأفغاني يجتمع مع مسؤول أمريكي في كابول

قال رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، عبد الله عبد الله، إن الممثل الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد وصل إلى كابول وعقد اجتماعا معه.

وكتب عبد الله على تويتر: "كالعادة، يسعدني أن ألتقي بزلماي خليل زاد والوفد المرافق له".

— Dr. Abdullah Abdullah (@DrabdullahCE) March 1, 2021

وتابع عبد الله: "ناقشنا عملية السلام والمحادثات في الدوحة والمراجعة الأمريكية الحالية والخطوات إلى الأمام. لقد كررنا دعوتنا إلى إنهاء فوري للعنف وتسريع محادثات السلام".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" جون كيربي، قال في كانون الثاني / يناير الماضي، إن المسؤولين لم يتخذوا بعد قراراً رسمياً لمراجعة أعداد القوات في أفغانستان والعراق.