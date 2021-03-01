مجلس الأمن القومي الأرميني يدعو لإقالة رئيس هيئة الأركان العامة

دعا مجلس الأمن القومي الأرميني، رئيس البلاد أرمين سركيسيان، للتصديق على إقالة رئيس هيئة الأركان العامة، أونيك غاسباريان، وذلك وفقا للمكتب الصحفي لمجلس الأمن.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان الصادر، اليوم الاثنين 1 مارس/آذار، أن "مجلس الأمن يعرض على رئيس أرمينيا تلبية اقتراح رئيس الوزراء وإقالة رئيس هيئة الأركان العامة".

وكان الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان قد دعا القوى السياسية كافة، إلى تجنب المواجهات وعدم تعريض استقرار البلاد لهزات.

وقال سركسيان، في خطاب موجه إلى الشعب بمناسبة حلول الذكرى السنوية لأحداث 1 آذار/مارس عام 2008: "يجب ألا يتجاوز النضال السياسي حدود القانون، ولا يجوز أن يؤدي إلى الاضطرابات وعدم الاستقرار، ولا ينبغي أن تتطور التناقضات إلى عدم التسامح، والكراهية المتبادلة، وأكثر من ذلك إلى التفرقة والانقسام".

وأضاف الرئيس الأرميني، أن البلاد تحتاج إلى الوحدة والتضامن؛ مؤكدا "أن الوحدة والتسامح أمران حيويان لدولتنا وشعبنا".