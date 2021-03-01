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    المدير العام الجديد لوكالة الطاقة الذرية، رافايل غروسي

    وكالة الطاقة الذرية: التفاهم الأخير مع إيران يسمح بالتحقق من التزامها بالاتفاق النووي

    © AFP 2021 / Alexander Klein
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    أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، أن الوكالة تشعر بالقلق العميق إزاء عدم وجود تفسير إيراني لوجود بقايا يورانيوم في مواقع نووية مختلفة دون الإعلان عنه، مشيرا أيضا إلى أن الاتفاق الموقع مؤخرا مع طهران مؤقت ويمنح الوكالة الدولية القدرة على تحديد مدى وفاء إيران بالتزاماتها وفق الاتفاق النووي.

    القاهرة - سبوتنيك. وقال غروسي في البيان التمهيدي له أمام مجلس المحافظين بالوكالة الدولية، اليوم الإثنين، إن إيران لم تقدم تفسيرا تقنيا لوجود بقايا يورانيوم في مواقع نووية لم يتم الإعلان عنها، مؤكدا أن ذلك يشعر الوكالة "بقلق عميق".

    وأوضح أيضا أن الاتفاق الموقع مؤخرا خلال زيارته إلى طهران، هو اتفاق مؤقت يتماشى مع القانون الإيراني و"يمكّن الوكالة من استئناف المراقبة والتحقق الكاملين حول مدى التزام طهران بالاتفاق النووي".

    حذرت القوى الأوروبية والولايات المتحدة إيران، اليوم الخميس، من أنه سيكون من "الخطر" وضع حد لعمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، مضيفة أنه على طهران العودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي لعام 2015.

    مفاعل نووي إيراني في منشأة فورد
    © AFP 2021 / HAMED MALEKPOUR
    مع انتهاء مهلة طهران... هل تلعب وكالة الطاقة الذرية دورا في تقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران؟
    هذا واتفقت وكالة الطاقة الذرية مع إيران على مواصلة تفتيش منشآتها النووية لمدة 3 أشهر، بعد لقاء جمع في طهران المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي.

    وقال غروسي بحسب البيان: "اتفقنا على التزام إيران بالاتفاق النووي ومواصلة أنشطة التفتيش لمدة 3 أشهر". وأضاف مدير الوكالة: "علاقتنا مع إيران تتركز على الجانب الفني وليس السياسي". وشدد على أنه تم الاتفاق على مراجعة منتظمة للتفاهمات الفنية لضمان تحقيق أهدافها.

    وتابع غروسي: "حصلنا على نتيجة جيدة ومعقولة من المحادثات في إيران"، لافتا إلى أن "التدابير التي سنطبقها ليست بديلا عن الاتفاق الشامل ولكن تفاهمات تتيح لنا العودة تدريجيا إلى الاتفاق النووي".

    وأشار إلى أن "تراجع التعاون الإيراني مع الوكالة سيتم تخفيف آثاره عن طريق الاتفاق الذي تم التوصل إليه". وأضاف البيان أن "القانون الإيراني الخاص بتقليص التعاون سيطبق ومن ثم سيتم تعليق البروتوكول الإضافي"، مشيرا إلى أن "طهران ستواصل تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع الوكالة الدولية دون قيود".

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    الكلمات الدلالية:
    الاتفاق النووي, إيران, وكالة الطاقة الذرية
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