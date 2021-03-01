الصين غير مستعدة بعد لاستئناف تشغيل طائرات "بوينغ 737 ماكس"

أعلن نائب رئيس إدارة الطيران المدني في جمهورية الصين الشعبية، دونغ تشي يي، اليوم الإثنين، أن سلطات الطيران الصينية غير مستعدة بعد لاستئناف تشغيل طائرة "بوينغ 737 ماكس" ، حيث إن المشكلات الأمنية التي أشار إليها الجانب الصيني سابقًا لم يتم حلها بعد.

بكين-سبوتنيك.وقال دونغ تشي يي في إحاطة: "سبق وأعلنت إدارة الطيران المدني للصين عن مخاوف أمنية خطيرة (في الطائرة)، وما زالت لم تعالج بشكل كامل".

ولفت إلى أن هذا هو السبب في أن مرحلة اختبارات الطيران لطائرة "بوينغ 737 ماكس" لم تبدأ بعد في الصين.

ووفقًا له، فإن المتطلبات المذكورة سابقًا للطائرات، والتي بموجبها سيتم السماح لها بالطيران في الصين، لم تتغير. تتضمن هذه المتطلبات الحصول على تصريح إلزامي بصلاحية الطيران لجميع التعديلات التصميمية للطائرة "737 ماكس"، ويجب أن يخضع الطيارون لإعادة تدريب كاملة وفعالة، ويجب أن تكون استنتاجات التحقيق في الحادثين (مع هذا النوع من الطائرة) واضحة ودقيقة، كما ويجب أن تكون الإجراءات لإزالة نواقص هذا النموذج (من الطائرة) فعالة".

وشدد "دونغ تشي يي" على أنه بعد تعليق التشغيل التجاري لطائرة "بوينغ 737 ماكس"، ظلت فروع الإدارة المعنية على اتصال وتفاعل مستمر مع إدارة الطيران الفدرالية الأميركية وشركة "بوينغ".

ووفقًا للبيانات المفتوحة المتاحة بحلول مارس 2019، كان هناك إجمالي 96 طائرة من نوع "بوينغ 737 ماكس" في أسطول الخطوط الجوية الصينية.

ويشار إلى أنه تم إيقاف تشغيل طائرة بوينغ 737 ماكس في عدة أنحاء من العالم في مارس 2019 بعد حادثتين في ستة أشهر فقط لخطوط "ليون إير" الإندونيسية والخطوط الإثيوبية، ما أسفر عن مصرع 346 شخصًا.

وكانت عدة دول قد أعلنت تعليق تشغيل الطائرات من طراز "بيونغ 737 ماكس 8" على إثر الحادثين.