فنلندا تفرض حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا

فرضت السلطات الفنلندية، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ في البلاد بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا للموقع الرسمي لمجلس الوزراء الفنلندي، أصدر مجلس الوزراء مرسوماً بالفرض الفوري لحالة الطوارئ بعد اكتشاف سلالات جديدة من فيروس كورونا.

وبحسب المرسوم، تم إغلاق مراكز الساونا العامة والمسابح والمراكز الرياضية ومن المقرر إغلاق مؤسسات تقديم الطعام، وفي وقت لاحق من الشهر الجاري، سيتم فرض إغلاق كامل لمدة ثلاثة أسابيع.

كما نص المرسوم أنه اعتبارًا من الأول من آذار / مارس، سيتم إلزام المواطنين الذين يدخلون البلاد تقديم اختبار فيروس كورونا سلبي.

ووفقًا لموقع "وورلد ميتير"، خلال الوباء بأكمله تم اكتشاف 58.6 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في فنلندا، وتعافي نحو 46 ألف شخص، وتسجيل 742 حالة وفاة.