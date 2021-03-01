الشرطة الهولندية تغرم نحو 7 آلاف شخص لانتهاكهم حظر التجول

أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الاثنين، أن قرابة 7 آلاف غرامة صدرت الأسبوع الماضي، بسبب انتهاك حظر التجول المفروض في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الشرطة: "أصدرت الشرطة في الأسبوع الماضي، 6966 غرامة لعدم الامتثال لحظر التجول. وتم تغريم 343 شخصًا لخرقهم الحظر المفروض على التجمعات. وتلقى 280 شخصًا تحذيرًا بسبب عدم الامتثال للإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد".

وقامت الشرطة خلال عطلة نهاية الأسبوع بإيقاف (بإلغاء) 80 حفلة غير مصرح بها.

وتم فرض حظر التجول في هولندا في 23 كانون الثاني/يناير، كأحد الإجراءات التقييدية فيما يتعلق بالجائحة، وهي صالحة من الساعة 21:00 مساء إلى 4:30 صباحاً، ويواجه المخالفون غرامة قدرها 95 يورو.

وأثار هذا الإجراء احتجاجات جماهيرية في عدد من المدن، وفي هارلم وروتردام، استخدم أفراد إنفاذ القانون الغاز المسيل للدموع. في أمرسفورت، انتهى العمل بأعمال شغب بعد أن صوب المحتجون الألعاب النارية نحو الشرطة وتم نهب سوبر ماركت محلي، وقامت الشرطة بإجراء اعتقالات جماعية في جميع أنحاء البلاد.