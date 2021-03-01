تحطم مروحية صينية يقتل 5 أشخاص ويدمر عددا من المنازل

تحطمت طائرة هليكوبتر تم إرسالها للمشاركة في جهود الاستمطار في مقاطعة جيانغشي في وسط الصين، فوق المنازل في منطقة ريفية، متسببة في مقتل جميع ركابها الخمسة، اليوم الاثنين.

موسكو- سبوتنيك. وقال مكتب الأرصاد الجوية للمقاطعة: "في الساعة 03:19 مساء [7:19 صباحا بتوقيت غرينتش]، كانت طائرة هليكوبتر تحمل الرقم التسلسلي (B-10GD) من شركة بيداهوانغ العامة للطيران، تقوم بمهام دعم هطول الأمطار عندما تحطمت وتسببت في حريق بعدد من المنازل".

وقال البيان إن

جميع أفراد طاقم المروحية الخمسة لقوا حتفهم في الحادث، بينما أصيب قروي في أحد المنازل الثلاثة المتضررة. سبب الحادث ما زال قيد التحقيق.

قبل يومين، وقع حادث مشابه في الولايات المتحدة، عندما تحطمت طائرة ذات محرك واحد في ولاية جورجيا الأمريكية، في وقت متأخر من مساء الجمعة، متسببة في مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متنها.

وقال قسم إطفاء الحرائق في غينزفيل، في مؤتمر صحفي، إن جناح الطائرة سقط في غرفة نوم منزل متنقل بالقرب من مكان الحادث، بينما كانت الأسرة التي تعيش هناك تتناول العشاء، مشيرا إلى إجلاء 5 أشخاص من المنزل بعد تسرب الوقود.