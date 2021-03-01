"لحظة مؤثرة"... رئيس إسرائيل يشكر الله لحظة مقابلة سفير الإمارات ويدعو ابن زايد للزيارة

عبر الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين عن سعادته باستقبال السفير الإماراتي محمد آل خاجة، اليوم الاثنين، داعيا ولي العهد محمد بن زايد إلى زيارة إسرائيل ومدينة القدس.

وسلم أول سفير إماراتي لدى اسرائيل أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي في مراسم رسمية في مقره في مدينة القدس، بحسب موقع قناة "إسرائيل 24".

وقال الرئيس الإسرائيلي في مستهل كلمته: "هذا موقف مؤثر بالنسبة لي كرئيس للدولة".

وأضاف: "لفترة طويلة عززنا علاقاتنا بهدوء، آمنّا أنه إذا انتظرنا بصبر ستصل اللحظة التي سنتقدم بها في علاقاتنا إلى الأمام، شكرا لله أنه بفضل القيادة الشجاعة والحكيمة، تشرفنا برؤية هذا اليوم الرائع الذي فيه علم الإمارات يرفرف إلى جانب العلم الإسرائيلي فوق مقر الرئيس في القدس، بيت كل الشعب".

من جهته قال السفير الإماراتي: "أعبر عن سعادتي الغامرة بوجودي على هذه الأرض. تحمل كل من إسرائيل والإمارات قواسم مشتركة ولديهما رؤى مستقبلية واحدة تحمل قيم التسامح والتعاون الآن أكثر من أي وقت مضى، ولا شك أن الاتفاق الإبراهيمي للسلام يفتح صفحة جديدة من العلاقات بين الدولتين، ويعمل على تظافر الجهود لتعزيز الاستقرار والأمن في منطقتنا".