آبي أحمد يجري مباحثات ثنائية مع رئيس وزراء السويد

أجرى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ذكر ذلك رئيس الوزراء الإثيوبي، في تدوينة على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الاثنين.

وكتب آبي أحمد: "أجريت محادثات جيدة مع رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين حول العلاقات الثنائية بين إثيوبيا والسويد".

Good talking to @SwedishPM Stefan Löfven on our bilateral relations, #Covid19 equitable vaccine distribution as well as national and regional security. Ethio-Swedish ties have persevered since the 1940s and will continue strengthened. — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) March 1, 2021

وتابع: "تطرقنا خلال المحادثات لأزمة فيروس كورونا، الذي تحول إلى وباء عالمي، وناقشنا أهمية أن يكون هناك عدالة في توزيع اللقاحات المضادة للفيروس على جميع سكان العالم".

وقال آبي أحمد إنه بحث مع ستيفان لوفين، قضايا تتعلق بأمن المنطقة وأمن دولنا"، مشيرا إلى أن العلاقة بين البلدين تمتد إلى أربعينيات القرن الماضي وأنها ستستمر لتصبح أكثر قوة.