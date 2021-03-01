دون انتظار موافقة بروكسل.. سلوفاكيا تجيز استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

قال صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي إن دولة سلوفاكيا أجازت استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد، دون انتظار موافقة الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الصندوق في بيان أصبحت سلوفاكيا الدولة 39 في العالم وثاني دولة في الاتحاد الأوروبي توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك V".

وتم تسجيل اللقاح في سلوفاكيا بناءً على نتائج التجارب السريرية في روسيا وتقييمه الشامل من قبل خبراء في سلوفاكيا، التي تم تسليم أول شحنة إليها اليوم الاثنين.

وأفاد كيريل دميترييف، رئيس الصندوق، بتلقي العديد من الطلبات الأوروبية للحصول على اللقاح الروسي.

ونقل المكتب الإعلامي لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي عن دميتريف قوله: "لقد تلقينا الكثير من الطلبات من دول الاتحاد الأوروبي للحصول على إمدادات مباشرة من لقاح "سبوتنيك في" عقب تحليل البيانات من قبل جهات الرقابة الوطنية. وسنواصل العمل في هذا الاتجاه، وكذلك التعاون مع الوكالة الأوروبية للدواء في إطار إجراءات الفحصي التدريجي للقاح التي بدأناها في شهر كانون الثاني/يناير".

حاليًا، تمت الموافقة أيضًا على استخدام لقاح "سبوتنك V" في روسيا، بيلاروسيا، الأرجنتين، بوليفيا، صربيا، الجزائر، فلسطين، فنزويلا، باراغواي، تركمانستان، المجر، الإمارات، إيران، غينيا، تونس، أرمينيا، المكسيك، نيكاراغوا، جمهورية صربيا (كيان البوسنة والهرسك)، لبنان، ميانمار، باكستان، منغوليا، البحرين، الجبل الأسود، سانت فنسنت وجزر غرينادين، كازاخستان، أوزبكستان، الغابون، سان مارينو، غانا، سوريا ، قيرغيزستان، غيانا ،ومصر، وهندوراس، وغواتيمالا، ومولدافيا.

يذكر أن، روسيا سجلت ثلاثة لقاحات مضادة لفيروس "كورونا" المستجد، الأول كان لقاح "سبوتنيك V" المسجل من قبل قبل وزارة الصحة الروسية، في أغسطس/ آب من العام الماضي، وتم تطوير العقار من قبل مركز أبحاث "غاماليا" للأوبئة والأحياء الدقيقة، وكان هذا اللقاح هو الأول في العالم للوقاية من مرض "كوفيد-19".

والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، عن تسجيل لقاح ثالث "كوفيفاك" ضد فيروس "كورونا" في روسيا، الذي تم تطويره في مركز "تشوماكوف" الفيدرالي للبحوث والتطوير للعقارات المناعية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

وشهدت أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا تناقصا كبيرا بعد أن أطلقت البلاد حملة التطعيم الشامل في الخامس من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.