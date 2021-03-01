فرنسا تعلق على رفض إيران المشاركة في اجتماع مع "مجموعة 5+1" لبحث الملف النووي

علقت فرنسا، اليوم الاثنين، على رفض إيران المبادرة الأوروبية لعقد اجتماع غير رسمي لمجموعة 5+1 بحضور الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي وضمنهم الولايات المتحدة، بهدف بحث الملف النووي.

باريس - سبوتنيك. وقالت الناطقة باسم الخارجية، آنييس فون دير مول: "فرنسا وشركاؤها يأسفون لرفض إيران المشاركة في اجتماع غير رسمي مع المشاركين بخطة العمل الشاملة المشتركة بحضور الولايات المتحدة".

وأشارت فون دير مول إلى أن الرفض الإيراني يأتي تزامنا مع "قيام طهران بخروقات متكررة للاتفاق النووي، وأبرزها مؤخرا الحد من عمليات التفتيش للمنشآت النووية التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأخيرا أكدت فون دير مول على عزم فرنسا "العمل مع شركائها للتوصل لحل عبر التفاوض بهدف "إقناع إيران باحترام تعهداتها مجدداً وعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق مجددا".

ونقلت "رويترز" عن البيت الأبيض "خيبة أمله" من رد إيران على المحادثات النووية.

وقالت إيران، أمس الأحد، إنها لا تدرس عقد اجتماع غير رسمي حول الاتفاق النووي وفق اقتراح أوروبي صدر مؤخرا لحل أزمة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني ورد إيران "بالتخلي عن التزاماتها ضمن الاتفاق"، مشيرة إلى أنها "تعتبر الوقت غير مناسب لعقد اجتماع غير رسمي".

وذكر بيان الخارجية الإيرانية إن طهران ستعود للاتفاق النووي بالتناسب مع رفع العقوبات الأمريكية، محذرة من أنها سترد على أية إجراءات تعتبرها عدائية بنفس الطريقة.

وقبل أسبوع، صرح كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن بلاده تدرس مقترح جوزيب بوريل، (ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي) لعقد اجتماع غير رسمي ضمن 4+1 بحضور الولايات المتحدة وإيران.