بسبب غصن... الولايات المتحدة تسلم اثنين من مواطنيها لليابان

قال محام إن الولايات المتحدة سلمت أمريكيين اثنين متهمين في قضية رئيس شركة نيسان موتور السابق، كارلوس غصن، إلى اليابان.

وحسبما نقلت "رويترز"، اليوم الاثنين، عن المحامي، فإن رجلا ِأمريكيا وابنه متهمين بمساعدة غصن على الفرار من اليابان جرى تسليمهما إلى السلطات اليابانية في أعقاب معركة قضائية طويلة لتفادي التسليم من الولايات المتحدة.

والمحكمة العليا الأمريكية فتحت، الشهر الماضي، الطريق أمام تسليم مايكل تيلور وابنه بيتر، المتهين بمساعدة غصن على الفرار من اليابان في الوقت الذي كان ينتظر محاكمة بتهم مالية.

وفي الشهر الماضي، طلب الرجل وابنه، من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التدخل لوقف تسليمهما لليابان.

وفي رسالة مؤرخة بتاريخ 3 فبراير/ شباط، قال محامو تيلور وابنه لبلينكن: "لا نعتقد أنه يوجد أي سبب وجيه لتسليم هذين المواطنين الأمريكيين".

لكن المحكمة العليا رفضت طلبا طارئا من محاميي الاثنين لوقف أمر أصدرته محكمة أدنى مهد الطريق لتسليمهما.