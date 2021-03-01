الصحة العالمية: بيانات مشجعة تظهر تأثير اللقاحات على طريقة انتقال فيروس كورونا

القاهرة - سبوتنيك. وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ التابع للمنظمة، مايك رايان، في الإفادة الصحفية للمنظمة: "بدأنا نرى معطيات تظهر أن الكثير من اللقاحات تترك أثرا على طريقة انتقال مرض كوفيد-19 وخطر تعرض الأفراد للعدوى، وهذا أمر مشجع، فاللقاحات لا تؤثر فقط على معدل دخول المستشفيات أو معدل الوفيات، بل أيضا على طريقة انتقال الفيروس".

وتابع رايان أنه "ربما يكون من السابق لأوانه القول إننا سنتغلب على الوباء بنهاية العام، ولكننا قادرون على خفض معدل الدخول للمستشفيات بسبب المرض"، مؤكدا على ضرورة التركيز على خفض تلك المعدلات لأقل قدر ممكن.

وبيّن رايان أن التوزيع العادل للقاحات لا يزال يمثل تحديا.

من جانبه، قال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه "خلال الأسبوع الماضي، زاد عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 المسجلة للمرة الأولى منذ 7 أسابيع، حيث زادت الحالات المبلغ عنها في 4 من 6 مناطق تابعة للمنظمة: الأمريكتين، وجنوب شرق آسيا، وشرق المتوسط، وأوروبا".

وعن توزيع اللقاحات، قال أدهانوم إنه "من الآن وحتى نهاية أيار/مايو، سوف يتم تخصيص 237 مليون جرعة لقاحات لـ 142 اقتصادا مشاركا في مرفق توزيع اللقاحات كوفاكس، على أن تنشر غدا أول دفعة من التخصيصات التي تغطي غالبية تلك الاقتصادات".

وتابع أنه "من المؤسف مواصلة بعض الدول إعطاء الأولوية في التلقيح للبالغين الأصغر سنا والأوفر صحة والأقل عرضة للإصابة بالمرض على حساب العاملين بقطاع الصحة وكبار السن"، مضيفا أن "الدول ليست في سباق مع بعضها بعضل، ولكنها في سباق مشترك ضد الفيروس".

وتجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 114.8 مليون، فيما توفي أكثر من 2.5 مليون جراء الإصابة بالفيروس.

يذكر أن روسيا سجلت ثلاثة لقاحات مضادة لفيروس "كورونا" المستجد، الأول كان لقاح "سبوتنيك V" المسجل من قبل وزارة الصحة الروسية، في أغسطس/ آب من العام الماضي، وتم تطوير العقار من قبل مركز أبحاث "غاماليا" للأوبئة والأحياء الدقيقة، وكان هذا اللقاح هو الأول في العالم للوقاية من مرض "كوفيد-19".

والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، عن تسجيل لقاح ثالث "كوفيفاك" ضد فيروس "كورونا" في روسيا، الذي تم تطويره في مركز "تشوماكوف" الفيدرالي للبحوث والتطوير للعقارات المناعية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

بالإضافة إلى لقاحات "أسترازينيكا" و"سينوفارم" و"فايزر" وغيرها.