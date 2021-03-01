ألمانيا لا تستبعد فرض عقوبات أمريكية على صندوقها الداعم لمشروع "التيار الشمالي 2"

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، أنها لا تستبعد فرض الولايات المتحدة عقوبات ضد الصندوق الألماني، الذي تم إنشاؤه لدعم مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".

برلين- سبوتنيك. وجاء في رد مجلس الوزراء الألماني على طلب برلماني: "على خلفية العقوبات الأحادية الخارجية ضد الشركات الألمانية والأوروبية، لا يمكن للحكومة الفيدرالية الألمانية أن تستبعد أنها (العقوبات) لن تكون موجهة ضد الصندوق أيضا".

كما قال مجلس الوزراء الألماني، اليوم الاثنين: "إن برلين ترفض العقوبات الأمريكية على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، باعتبارها انتهاكا للسيادة الأوروبية".

ويذكر أن مشروع "التيار الشمالي- 2" يضم بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وتقوم شركة "نورد سترريم 2 أي.جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد وهو شركة "غازبروم" الروسية.

ويقوم الشركاء الأوروبيون "رويال داتش شيل" و"أو.إم.في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل" بتمويل هذا المشروع إجمالا بنسبة 50 %، أي ما يبلغ نحو 950 مليون يورو لكل منها.

وتعارض الولايات المتحدة بنشاط المشروع حيث تروج للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في الاتحاد الأوروبي. وفرضت واشنطن عقوبات على مشروع "التيار الشمالي- 2"، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب. وفي هذا السياق، أعلنت شركة "اولسيز" السويسرية على الفور تقريبًا تعليق العمل. والآن ما زالت الولايات المتحدة تناقش مسألة توسيع العقوبات ضد المشروع.