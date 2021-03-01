الخارجية الأمريكية: واشنطن تدرس خطوات إضافية لتعزيز مساءلة قيادة "أنصار الله"

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن واشنطن تدرس اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز مساءلة قيادة "أنصار الله" في اليمن.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات له، اليوم، إن "الولايات المتحدة تدرس اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز مساءلة قيادة الحوثيين في اليمن، وإن سلوك قادة الجماعة يجب أن يتغير لإحراز تقدم في تحقيق السلام"، بحسب "رويترز".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن بلاده تعتقد أن عملية إيجاد تسوية تفاوضية للصراع في اليمن تكتسب قوة دفع بفضل تعاون السعودية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في تصريحات سابقة، اليوم، إن على جماعة "أنصار الله" في اليمن الاقتداء بالسعودية والحكومة اليمنية لإنهاء الحرب.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن السعودية والحكومة اليمنية "ملتزمتان وحريصتان" على إيجاد طريقة لإنهاء الحرب في اليمن، ودعا "أنصار الله" للاقتداء بهذا الالتزام.

وفي كلمة بعد زيارة مبعوثه إلى اليمن، تيم ليندركينغ، قال بلينكن في مؤتمر تعهدات المساعدات الإنسانية الذي أقامته الأمم المتحدة: "أفاد بأن السعوديين وحكومة الجمهورية اليمنية ملتزمون وحريصون على إيجاد حل للصراع. ندعو الحوثيين للاقتداء بهذا الالتزام. الخطوة الأولى الضرورية هي أن يوقفوا هجومهم على مأرب".

ودعا بلينكن جماعة "أنصار الله" إلى وقف الهجمات على مدينة مأرب، ودول الجوار، واستئناف مفاوضات السلام مرة أخرى.

وقال الوزير الأمريكي، خلال كلمة في مؤتمر المانحين لليمن، اليوم الاثنين: "ندعو الحوثيين لوقف الهجمات عبر الحدود واسئتناف مفاوضات السلام".

وأضاف: "ندعو الحوثيين لوقف الهجمات على مأرب".