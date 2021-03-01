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    رؤوفين ريفلين

    اعتماد أوراق أول سفير للإمارات في إسرائيل وسط أجواء احتفالية

    © AFP 2021 / JOHN THYS
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    قدم محمد محمود آل خاجه، اليوم الاثنين، أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، كأول سفير لدولة الإمارات لدى دولة إسرائيل.

    وجرت مراسم استقبال رسمية للسفير الإماراتي وعزف السلام الوطني لدولة الإمارات، قبل أن يقوم بتسليم أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيل، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

    وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي
    © AP Photo / Michele Tantussi
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    وقال ريفلين عقب مراسم التسليم إنها "لحظة خاصة مميزة بالنسبة لي كرئيس لدولة إسرائيل"، مؤكدا أن الإمارات دولة "محبة للسلام" واستطاعت أن تحول الصحراء إلى "جنة مزدهرة" وأضحت مركزا عالميا في مجال التكنولوجيا والابتكار والعلوم المتقدمة.

    وتابع:

    بفضل القيادة الجريئة والحكيمة في البلدين نشهد هذا اليوم الذي نرى فيه علم دولة الإمارات يرفرف بجانب العلم الإسرائيلي. إننا نتطلع إلى تعميق علاقات الصداقة بين بلدينا.

    من جانبه قال آل خاجه في كلمته: "إنه لمن دواعي سروري أن أتحدث إليكم وأشكركم جميعا على وجودنا معكم اليوم، كما يسعدني أن أنقل لكم تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، واسمحوا لي أن أعبر عن سعادتنا الغامرة بوجودنا على هذه الأرض وبوجود هذا الجمع من أصحاب المعالي والسعادة والسيدات والسادة".

    وأضاف أن كلا من الإمارات إسرائيل تحملان قواسم مشتركة ولديهما رؤية مستقبلية واحدة تحمل قيم التسامح والتعاون الآن أكثر من أي وقت مضى، متابعا: "لا شك أن الاتفاق الإبراهيمي التاريخي للسلام الذي تم توقيعه في البيت الأبيض يفتح صفحه جديدة من العلاقات بين الدولتين ويعمل على تضافر الجهود لتعزيز الاستقرار والأمن في منطقتنا".

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