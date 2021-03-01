معهد نوبل يكشف عدد المرشحين لجائزته للسلام

أعلن معهد نوبل، اليوم الاثنين، أن عدد المرشحين الذين يتنافسون على الفوز بجائزة نوبل للسلام هذا العام، بلغ 329 مرشحا.

وقال المعهد إن العدد الإجمالي للأفراد المرشحّين للجائزة المرموقة بلغ 234، بينما بلغ عدد المنظمات المرشحة 95، ليصبح إجمالي عدد الترشيحات 329، "بحسب فرانس برس".

ووفقا للوكالة، فإن هذا العدد هو ثالث أعلى رقم في تاريخ الترشيح لهذه الجائزة، الذي بدأ قبل مائة وعشرين عاما.

ويتراوح المرشحون بين من يبذلون جهودا لإنقاذ العالم من جائحة كورونا، ومدافعين عن حرية الصحافة، مرورا بـ"منظمة الصحة العالمية" و"مراسلون بلا حدود" وصولا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونتيجة الظروف الراهنة، تم طرح العديد من المرشحين المعنيين بالتصدي لفيروس كورونا الذي يجتاح العالم منذ أكثر من عام.

وقال مدير معهد نوبل أولاف نيولستاد إن العام الحالي كان استثنائيا، بعد أن طغت عليه جائحة كورونا، معتبرا أن الأمر كان سيصبح مثيرا للدهشة إذا لم ينعكس الوضع على طبيعة الترشيحات.

وتخوض السباق منظمات تقف وراء إطلاق آلية كوفاكس الرامية إلى توفير اللقاحات للدول الفقيرة، وهي منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين "غافي" وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي "سيبي".