مرشح بايدن لمنصب نائب وزير الخزانة يقول إنه سيراقب إيران بعناية

أكد مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنصب نائب وزير الخزانة، والي أدييمو، على التزامه بتطبيق العقوبات الأمريكية على إيران وروسيا ودول أخرى تطبيقا صارما.

وفي ردود مكتوبة على أسئلة من أعضاء لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ، قال أدييمو إنه يجب ألا تنعم إيران بالإعفاء من العقوبات إلا إذا اتخذت خطوات مناسبة للتقيد بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وأضاف، أنه "سيرقب بعناية "أي جهود إيرانية للتهرب من العقوبات وإساءة استخدام النظام المصرفي الدولي لتمويل الأنشطة الإرهابية، وأنه سيستخدم جميع الأدوات الممكنة لعرقلة ذلك الدعم".

ونقلت "رويترز" عن البيت الأبيض "خيبة أمله" من رد إيران على المحادثات النووية.

وقالت إيران، أمس الأحد، إنها لا تدرس عقد اجتماع غير رسمي حول الاتفاق النووي وفق اقتراح أوروبي صدر مؤخرا لحل أزمة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني ورد إيران "بالتخلي عن التزاماتها ضمن الاتفاق"، مشيرة إلى أنها "تعتبر الوقت غير مناسب لعقد اجتماع غير رسمي".

وذكر بيان الخارجية الإيرانية إن "طهران ستعود للاتفاق النووي بالتناسب مع رفع العقوبات الأمريكية، محذرة من أنها سترد على أية إجراءات تعتبرها عدائية بنفس الطريقة".

وقبل أسبوع، صرح كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن بلاده تدرس مقترح جوزيب بوريل، (ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي) لعقد اجتماع غير رسمي ضمن 4+1 بحضور الولايات المتحدة وإيران.