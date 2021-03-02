"بي بي سي" تقول إن الجيش الإثيوبي اعتقل مراسلها في إقليم تيغراي

اعتقل الجيش الإثيوبي مراسل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في إقليم تيغراي، الذي شهد صراعا مع الحكومة المركزية في الفترة الأخيرة، وذلك وفقا لما أفادت به الهيئة.

قالت شبكة "بي بي سي"، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإثيوبي اعتقل مراسلها في إقليم تيغراي شمالي البلاد.

ونقلت الشبكة عن شهود عيان إن مراسلها غيرماي غيبرو، اعتقل وأربعة آخرون أثناء وجودهم في مقهى في وسط عاصمة الإقليم ميكيلي.

ورجت أن يكون مراسلها تم اقتياده إلى معسكر تابع للجيش الإثيوبي في عاصمة الإقليم.

وأعربت "بي بي سي" للسلطات الإثيوبية عن مخاوفها حيال ما حدث لمراسلها، مؤكدة أنها تسعى إلى معرفة أسباب اعتقاله.

وقالت إن إقليم تيغراي الذي أعلنت الحكومة الإثيوبية شن الحرب على قوات المتمردين داخله في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شهد خلال الأيام الأخيرة أيضا اعتقال صحفي محلي ومترجمين يعملان لصالح "فاينانشال تايمز" و"وكالة الأنباء الفرنسية".

كانت السلطات الإثيوبية قد سمحت الأسبوع الماضي لبعض وسائل الإعلام الدولية بدخول تيغراي، وذلك بعد عدة أشهر من التعتيم الإعلامي على ما يحدث في الإقليم الذي يشهد صراعا طويلا بين القوات الحكومية والمتمردين.