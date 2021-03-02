إيران: الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتسوية الخلاف مع أمريكا

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتسوية الخلاف الحالي مع الولايات المتحدة، وذلك في ضوء الخلافات بين الجانبين حول الاتفاق النووي.

طهران -سبوتنيك. وقال ربيعي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "نؤمن أنه لا توجد وسيلة أخرى سوى الدبلوماسية لحل الخلاف الحالي مع الولايات المتحدة، لكن الدبلوماسية لا يمكن أن تبدأ دون حسن النية والصدق"، مضيفا "لا يمكن لبايدن أن ينفذ سياسات ترامب ويتوقع نتائج مختلفة".

وحول اتفاق إيران الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لفت ربيعي إلى أن "اتفاقنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير هو مبادرة حسن نية من طرفنا ونأمل أن نرى حسن نيتهم"، مشددا "برامجنا النووية لا تزال تحت إشراف دولي شرعي ولأغراض سلمية وستبقى كذلك".

وأكد ربيعي ترحيب طهران "بأي مبادرة من قبل الأعضاء المتبقين في الاتفاق النووي لتشجيع الولايات المتحدة على العودة إلى الاتفاق ورفع العقوبات"، مشيرا إلى أنه "لن نقبل بلعبة لا نهاية لها تهدف إلى كسب الوقت للحكومة الأمريكية وتأجيل رفع العقوبات".