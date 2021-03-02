أول أمريكية من أصول أفريقية لمنصب سكرتير مجلس الشيوخ الأمريكي تؤدي اليمين الدستورية

أدت سونسيريا "آن" بيري، أول أمريكية من أصول أفريقية وثامن امرأة تشغل منصب سكرتير مجلس الشيوخ الأمريكي، اليمين الدستورية يوم أمس الاثنين.

وقال تشارلز شومر، زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، بعدما أدت بيري اليمين الدستورية "نبدأ هذا الأسبوع بإحاطة مبهجة ترحب بتولي شخصية نزيهة لمنصب السكرتير الجديد لمجلس الشيوخ".

عملت بيري كموظفة في مجلس الشيوخ على مدى أربعة عقود وشغلت منصب نائبة رئيس شؤون الموظفين للسيناتور الديمقراطي باتريك ليهي قبل أن تشغل المنصب الذي تم تعيينها فيه حاليا.

وبصفتها سكرتيرة مجلس الشيوخ، فإن بيري مسؤولة عن مجموعة واسعة من الوظائف التشريعية والمالية والإدارية لدعم العمليات اليومية لمجلس الشيوخ.

تجدر الإشارة إلى أن منصب سكرتير مجلس الشيوخ قائم منذ عام 1789 عندما كان الكونغرس في مهده، وفقا لتقرير صادر عن الكونغرس، بحسب ما نقلت وكالة "شينخوا".