في أول لقاء بعد الخروج من العائلة المالكة... رد فعل ميغان ماركل عند سؤال أوبرا وينفري الصعب

حملت البروموهات الدعائية لأول لقاء تلفزيوني مع الأمير البريطاني هاري وزوجته، ميغان ماركل، بعد خروجهما من العائلة المالكة، والتي أذيعت أمس الاثنين، الكثير من اللحظات المثيرة.

ومن بين هذه اللقطات عندما سألت الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، ميغان ماركل، في برومو مدته 30 ثانية عما إذا كانت هناك "نقطة انهيار"، وإذا كانت "صامتة أو أجبرت على الصمت" بحسب قولها ، ولكن "دوقة ساسكس" لم ترد عليها.

كما رسم "دوق ساسكس" الأمير هاري في البرومو أوجه تشابه بين معاملة العائلة المالكة البريطانية لوالدته الأميرة الراحلة ديانا وزوجته ميغان ماركل.

وكان المتحدث في البروموهين الأمير هاري، الذي يقول في أحدهما:

"لا يمكنني أن أتخيل ما كان عليه الحال بالنسبة لوالدتي وهي تمر بهذه العملية بنفسها طوال تلك السنوات قبل ذلك، لأنه كان صعبا بشكل لا يصدق بالنسبة لي وزوجتي، لكن على الأقل كان لدينا بعضنا البعض".

وأردف هاري لأوبرا وينفري: "كان قلقي الأكبر هو أن يعيد التاريخ نفسه".

وأضاف في لقطة أخرى: "بالنسبة لي فأنا مرتاح حقا وسعيد لكوني جالسا هنا، أتحدث إليكم مع زوجتي بجانبي".

وحققت بروموهات اللقاء على القناة الرسمية لشبكة "سي بي إس" على موقع "يوتيوب" ملايين المشاهدات منذ طرحها أمس الاثنين.

وستعرض أول مقابلة متلفزة مع الأمير هاري وميغان ماركل بعد تخلليهما عن صفتهما الملكية في يوم 7 مارس/ آذار الجاري.

وكانت أوبرا وينفري صرحت أن لقائها مع الأمير هاري وميغان ماركل هو "أفضل مقابلة أجرتها في حياتها".