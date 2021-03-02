ميركل تهنئ غورباتشوف بعيد ميلاده التسعين

هنأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الثلاثاء، آخر رئيس للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف بعيد ميلاده التسعين.

ونشر موقع الحكومة الألمانية نص البرقية: "أود أن استغل هذا اليوم الجليل لكي أشكرك مرة أخرى على مشاركتك شخصيا في إنهاء الحرب الباردة بطريقة سلمية، وكذلك استكمال توحيد ألمانيا".

— Steffen Seibert (@RegSprecher) March 2, 2021

وأشارت ميركل إلى أن ألمانيا لا تنسى مساهمة غورباتشوف في تعزيز العلاقات بين البلدين.

بدوره، وصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس غورباتشوف في حسابه على تويتر بأنه "أب جلاسنوست وبيريسترويكا".

— Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) March 2, 2021

وفي وقت سابق من اليوم هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غورباتشوف، بعيد ميلاده التسعين، واصفا إياه بأنه شخصية بارزة في التاريخ المعاصر، تركت أثرا كبيرا على مجرى التاريخ.