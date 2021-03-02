"بوينغ" الأمريكية تعلن نجاح مقاتلة مسيرة في اختبار الطيران الأول لها.. فيديو

أعلنت شركة"بوينغ" الأمريكية والقوات الجوية الملكية الأسترالية، نجاح طائرة مقاتلة مسيرة، صممت للعمل مع طائرات مأهولة، في اختبار الطيران الأول لها.

وقالت شركة "بوينغ": إن "طائرات Loyal Wingman الإضافية قيد التطوير حاليا، مع خطط لرحلات جماعية مقررة في وقت لاحق من هذا العام".

وأضافت أن "ما يصل إلى 16 نموذجا من طائرات Loyal Wingman يمكن أن تتعاون مع الطائرات المأهولة للقيام بمهام".

هذا وحلقت المقاتلة المسيرة، وهي أول طائرة عسكرية يتم تصميمها وتصنيعها في أستراليا منذ أكثر من 50 عاما، تحت إشراف طيار اختبار بوينغ يراقبها من محطة تحكم أرضية في جنوب أستراليا.

وقال رئيس القدرات في سلاح الجو الملكي الأسترالي نائب المشير الجوي كاث روبرتس: "الرحلة الأولى لطائرة Loyal Wingman هي خطوة رئيسية في هذا المشروع المهم طويل المدى للقوات الجوية وبوينغ أستراليا، ويسعدنا أن نكون جزءًا من الاختبار الناجح".

وأضاف: "مشروع Loyal Wingman هو مستكشف لتكامل الأنظمة المستقلة والذكاء الاصطناعي لإنشاء فرق ذكية للآلة البشرية".

ويبلغ طول الطائرة التابعة لشركة بوينغ 38 قدما (11.6 متر)، ويبلغ مداها 2000 ميل بحري (3704 كيلومترات). واستثمرت الحكومة الأسترالية 40 مليون دولار أسترالي (31 مليون دولار أمريكي) في تطويرها.