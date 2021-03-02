عدد العاطلين في ألمانيا يرتفع في فبراير مخالفا التوقعات

أظهرت بيانات، اليوم الثلاثاء 2 مارس‎/‎آذار، أن عدد العاطلين عن ‏العمل في ألمانيا ارتفع في فبراير‎/‎شباط للمرة الأولى منذ يونيو/ ‏حزيران ‎الماضي.‏

ووصفت وكالة "رويترز" الإحصائيات بأنها محطمة للتوقعات بانخفاضه، بعد أن أدت إجراءات العزل العام لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد إلى تراجع أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال مكتب العمل إن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بواقع 9000، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، إلى مليونين و752 ألفا. وكان استطلاع لرويترز توقع انخفاضا قدره 13 ألفا.

وقال ديتليف شيله، رئيس مكتب العمل، في بيان إن خطة "العمل لساعات أقل تواصل تأمين التوظيف على نطاق واسع ومنع البطالة".

وظل معدل البطالة دون تغيير مقارنة بالشهر السابق عند ستة بالمئة.

وقال المكتب إن عدد العاملين لساعات أقل في ديسمبر/كانون الأول بلغ مليونين و390 ألف موظف تقريبا، بموجب خطة حكومية مصممة، لتجنب التسريح الجماعي للعمال أثناء فترات التراجع الاقتصادي، من خلال تقديم إعانات للشركات لإبقاء العمال على جداول الرواتب.