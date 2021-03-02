لوكاشينكو معقبا على إمكانية دمج بيلاروس وروسيا في دولة واحدة: من "الغباء" العمل في هذا الاتجاه

صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع حول التعاون البيلاروسي - الروسي في المجال العسكري عن عدم إمكانية اندماج بيلاروس وروسيا في دولة واحدة، مشيرا إلى أن العالم تغير كثيرا لدرجة أنه سيكون من "الغباء حتى العمل في هذا الاتجاه".

مينسك- سبوتنيك. وقال لوكاشينكو، في معرض تعليقه على إمكانية "اندماج" بلاده وروسيا في دولة واحدة: "نحن دولة مستقلة وذات سيادة، وتغير العالم اليوم كثيرا للحديث عن إمكانية أن تصبح بيلاروس جزءا من روسيا أو أن تصبح روسيا جزءا من بيلاروس، أو حتى عن الاندماج وإنشاء هيئات حاكمة موحدة".

وأشار الرئيس لوكاشينكو إلى أن هذا الشيء غير ضروري على الإطلاق: "لأنه، بصفتنا دولة مستقلة ذات سيادة، يمكننا بناء مثل هذا النظام من العلاقات بحيث يكون هذا النظام أقوى من العلاقات بين بعض الأقاليم في روسيا الاتحادية نفسها".

كما ذكر لوكاشينكو، بالمحادثات الأخيرة التي أجراها مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الاجتماع الذي انقعد في 22 فبراير/ شباط الماضي في سوتشي، و"بأن هذه المفاوضات محصورة بإطار دولة الاتحاد".

وقال لوكاشينكو: "ما تم الاتفاق عليه، ما هو المستوى الذي نحن عليه الآن، وما يمكننا الوصول إليه".