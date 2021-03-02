وزير الصحة السلوفاكي يوقع تصريحا لاستخدام لقاح "سبوتنك-V" في البلاد

وقع وزير الصحة السلوفاكي، ماريك كراتشي، اليوم الثلاثاء ، تصريحًا باستخدام اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا سبوتنيك الخامس في البلاد، والذي وصلت الدفعة الأولى منه إلى الجمهورية يوم الاثنين .

براغ- سبوتنيك. وجاء في البيان أن "وزير الصحة وقع أمرًا بشأن استخدام لقاح سبوتنيك في الجمهورية للفترة حتى نهاية أغسطس 2021. ويتحمل الطبيب كامل المسؤولية عن العلاج بعقار غير مسجل".

يجب على الراغبين في تلقيح "سبوتنيك في" التوقيع على وثيقة مناسبة تفيد بأن هذا اللقاح لم يتم تسجيله لدى وكالة الأدوية الأوروبية (EMA).

وقال صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي إن دولة سلوفاكيا أجازت استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد، دون انتظار موافقة الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الصندوق في بيان أصبحت سلوفاكيا الدولة 39 في العالم وثاني دولة في الاتحاد الأوروبي توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك V".

وتم تسجيل اللقاح في سلوفاكيا بناءً على نتائج التجارب السريرية في روسيا وتقييمه الشامل من قبل خبراء في سلوفاكيا، التي تم تسليم أول شحنة إليها اليوم الاثنين.

وأفاد كيريل دميترييف، رئيس الصندوق، بتلقي العديد من الطلبات الأوروبية للحصول على اللقاح الروسي.

ونقل المكتب الإعلامي لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي عن دميترييف، قوله: "لقد تلقينا الكثير من الطلبات من دول الاتحاد الأوروبي للحصول على إمدادات مباشرة من لقاح "سبوتنيك V" عقب تحليل البيانات من قبل جهات الرقابة الوطنية، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه، وكذلك التعاون مع الوكالة الأوروبية للدواء في إطار إجراءات الفحصي التدريجي للقاح التي بدأناها في شهر كانون الثاني/يناير".