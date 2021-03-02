الاتحاد الأوروبي يربط رفع العقوبات عن روسيا بتنفيذ اتفاقيات مينسك

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الثلاثاء، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا ستظل سارية حتى التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك.

موسكو- سبوتنيك. وغرد شارل ميشيل عبر "تويتر"، قائلا: "السبيل الوحيد للمضي قدما هو التنفيذ الكامل لاتفاقات مينسك. وستبقى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا سارية المفعول حتى اللحظة التي يصبح تنفيذها الكامل حقيقة واقعية".

وشدد ميشيل على أنه أعرب للرئيس فلاديمير زيلينسكي، عن "دعم الاتحاد الأوروبي لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها داخل الحدود المعترف بها دوليًا"؛ قائلا:

"إنها لحقيقة مخزية أن يواصل الناس الموت هنا (في شرق أوكرانيا) ومواجهة العواقب الوخيمة للصراع".

ويقوم رئيس مجلس أوروبا حاليا بزيارة لأوكرانيا تشمل زيارة إلى شرق البلاد.

وجدد الاتحاد الأوروبي، في الـ25 من شباط/فبراير 2021، عدم اعترافه بضم شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول لروسيا، معتبراً ذلك انتهاكًا للقانون الدولي.

وتدهورت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بسبب الوضع في أوكرانيا وحول شبه جزيرة القرم، التي تمت إعادة ضمها إلى روسيا بعد استفتاء في شبه الجزيرة. واتهم الغرب روسيا بالتدخل، وفرض عقوبات عليها، وشرعت روسيا في مسار إحلال الواردات، معلنة أكثر من مرة أن الحديث معها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.