واشنطن تعاقب 7 مسؤولين في الحكومة الروسية بسبب قضية نافالني

أكد مسؤول في الإدارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الخزانة ستفرض عقوبات ضد 7 مسؤولين بارزين في الحكومة الروسية بسبب قضية المعارض أليكسي نافالني.

وقال المسؤول للصحفيين، إنه وكرد على "تسميم وسجن المعارض أليكسي نافالني، توقع وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 7 مسؤولين بارزين ضمن الحكومة الروسية".

وأكد أن الولايات المتحدة تتخذ هذه الإجراءات بالتعاون الوثيق مع الشركاء الأوروبيين.

وكان قد فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم في وقت سابق، عقوبات شخصية جديدة على روسيا على خلفية قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني، وفقا لقناة "إن 24" الألمانية.

اتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع، يوم 22 فبراير/ شباط، قرارًا سياسيًا بتوسيع العقوبات الشخصية المناهضة لروسيا، والتي ستؤثر على المتورطين في اعتقال نافالني. سيتم تبني العقوبات لأول مرة بموجب نظام العقوبات العالمي الجديد للاتحاد الأوروبي على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والذي تم اعتماده في ديسمبر/ كانون الأول ،2020 ولم يتم تطبيقه بعد. وقد أدان الاتحاد الأوروبي مرارًا اعتقال نافالني وتخفيف العقوبة، ودعا إلى الإفراج عنه فورًا.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، يوم أمس، أن روسيا سترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي التي من المحتمل فرضها ضد مواطنين روس على خلفية قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني، واصفا العقوبات الأوروبية بـ "الطريق المسدود".