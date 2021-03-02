أفغانستان...مقتل 3 موظفات قناة تلفزيونية إثر إطلاق نار في ننغرهار شرقي البلاد

قتلت ثلاث عاملات في محطة تلفزيونية أفغانية، اليوم الثلاثاء، في إطلاق نار في ولاية ننغرهار، شرقي البلاد.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام محلية أن مسلحين أطلقوا النار على ثلاث عاملات في قناة تلفزيونية في مدينة جلال أباد تحمل اسم "إينكاس".

وقال مدير الشبكة "أنيكاس تي في" زلماي لطيفي: "لقد قتلن جميعهن. كن ذاهبات إلى المنزل من المكتب سيرا على الأقدام حين تعرضن لإطلاق النار". وأكد موظف آخر في المحطة التلفزيونية الحادثة والحصيلة.

وأوضح لطيفي أن "الموظفات الثلاث قتلن في هجومين منفصلين. وجميعهن يعملن في قسم الدبلجة بالتلفزيون".

وفي تغريدة على تويتر، وصف متحدث مجلس الأمن القومي الأفغاني، جاويد فيصل، الواقعة بأنها "حادث مأساوي جديد"، متسائلا: "من وراء الهجوم؟ هل لطالبان أن تجيب؟ ما الحكمة من رفضهم الدائم لوقف إطلاق النار؟ لا يمكنهم إنكار ضلوعهم في ذلك ما دام ليس هناك وقف لإطلاق النار".

وفي بيان لاحق لرئاسة الجمهورية، أدان الرئيس أشرف غني الهجوم، متهما "طالبان بتنفيذ مثل تلك الهجمات الجبانة وخلقها مناخا من الإرهاب، لم تفلح في إسكات الأصوات المدافعة عن الجمهورية".

واتهمت الحكومة الأفغانية وعدة دول غربية وبعثات دبلوماسية وبعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) حركة طالبان بالضلوع في عمليات اغتيال تطول الصحافيين والقضاة ورجال الدين وغيرهم من المدنيين في الفترة الأخيرة، وهو ما تنفيه الحركة.