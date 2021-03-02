سوق النفط العالمية تستعيد توازنها... ورئيس "أوبك" يحذر من خطر جائحة "كورونا"

قال رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ديامانتينو أزيفيدو، اليوم الثلاثاء، "إن سوق النفط العالمية تستعيد التوازن بعد أن قوبل انهيار في الطلب القيود المفروضة على الإنتاج من جانب المنتجين في المنظمة بسبب جائحة "كورونا".

ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد صرح أزيفيدو "بأن أسعار الخام مستقرة نسبيا، وقال: "إننا نرى قدرا من التوازن بين الطلب والعرض".

وأوضح أزيفيدو "بأنه بسبب وضع الجائحة الذي يمر به العالم ومع وصول موجات جديدة، قد نشهد وضعا يقل فيه الطلب نتيجة إجراءات العزل".

وأضاف: "سيرتفع الطلب بالتأكيد مع تطعيم سكان العالم باللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد".

وتجتمع "أوبك" ومصدرون رئيسيون آخرون مثل روسيا، في إطار مجموعة (أوبك+)، اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يناقشوا السماح بعودة ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا إلى السوق لمجاراة الطلب الذي من المرجح أن يعاود الارتفاع في وقت لاحق هذا العام مع تسارع وتيرة برامج اللقاحات.

وقال: "إن مستويات الإنتاج التي كانت مرغوبة في وقت التعديل الأحدث قد تتأثر سلبا بطبيعة الحال بسبب جائحة "كورونا" وسلالاتها المتحورة".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف "بأن روسيا لن تعلن عن توقعاتها من اجتماعات مجموعة "أوبك +"، مشيرا إلى أن التحضيرات لمثل هذه اللقاءات "تحب الصمت".

كما يترقب العالم، الخميس المقبل، اجتماعا حاسما لتحالف "أوبك+" في محاولة من الأعضاء لتثبيت نجاح تم تحقيقه لاستقرار الأسواق.

كما حذّر أزيفيدو، وزير الموارد المعدنية والبترول في أنغولا ويشغل الرئاسة الدورية لأوبك، من أن أي تفاقم للجائحة قد يدفع المنتجين إلى تقليص الإنتاج.